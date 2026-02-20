Rubriques

Tendances:
Société

Petite enfance, grandes ambitions

L’UNICEF a lancé jeudi un appel en faveur d’un engagement accru pour la protection de la petite enfance au Togo. Lors d’une rencontre organisée avec le ministère de la Planification et du Développement, l’organisation onusienne a insisté sur l’urgence d’investir davantage dans les enfants de 0 à 5 ans.

L’UNICEF mobilise autour des droits des tout-petits © republicoftogo.com

L’UNICEF a lancé jeudi un appel en faveur d’un engagement accru pour la protection de la petite enfance au Togo. Lors d’une rencontre organisée avec le ministère de la Planification et du Développement, l’organisation onusienne a insisté sur l’urgence d’investir davantage dans les enfants de 0 à 5 ans.

« La petite enfance relève d’une politique co-sectorielle importante avec un retour fort sur investissement », a souligné le représentant adjoint de l’UNICEF, Xavier Sire.

L’UNICEF plaide pour une meilleure coordination entre les ministères de la Santé, de l’Éducation, des Solidarités et du Développement à la base, afin de rationaliser les dépenses et maximiser l’impact des actions.

L’organisation met l’accent sur la promotion des garderies communautaires, l’éducation préscolaire, la formation des éducateurs, la vaccination, la supplémentation en vitamine A et l’enregistrement systématique des naissances.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Renforcement des contrôles sur les routes

Renforcement des contrôles sur les routes

Face à la recrudescence des accidents graves sur les routes, le ministère de la Sécurité a lancé, depuis le 9 février, une opération spéciale de renforcement des contrôles sur l’ensemble du territoire, indique un communiqué publié mercredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.