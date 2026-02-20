Rubriques

Téléphonie mobile : de nouvelles règles plus favorables aux clients

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) annonce de nouvelles mesures en faveur des consommateurs, à l’issue d’un processus de concertation avec les opérateurs YAS Togo et Moov Africa Togo, ainsi qu’avec les associations de consommateurs (LCT, ATC, MMLK).

Première avancée majeure : la possibilité de conserver les volumes de forfaits (voix et internet) non consommés après expiration. 

Désormais, l’abonné pourra récupérer ses volumes s’il souscrit à la même offre dans un délai de 10 jours pour les forfaits de courte durée (≤10 jours) et de 30 jours pour ceux dépassant 10 jours. Le Togo rejoint ainsi la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso dans l’application de cette mesure.

Autre innovation, la facturation des services internet mobile se fera désormais à l’octet, la plus petite unité de mesure. Cette règle garantit une correspondance exacte entre le volume consommé et le volume facturé. Le Togo devient ainsi le seul pays de la sous-région à appliquer un tel niveau d’exigence.

Enfin, la durée d’inactivité avant désactivation d’une carte SIM passe de trois à six mois. Une mesure qui protège davantage les utilisateurs, leur permettant de conserver leur ligne et leur crédit plus longtemps.

L’ARCEP précise avoir mis en place des mécanismes de contrôle pour assurer l’application effective de ces décisions et renforcer la transparence des offres promotionnelles, tout en rappelant les exigences en matière de qualité de service.

Ces réformes visent à améliorer l’expérience des abonnés et à restaurer la confiance dans les services mobiles au Togo.

