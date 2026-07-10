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La meilleure assurance-vie

Depuis plusieurs jours, la Brigade motorisée intensifie ses opérations sur les principaux axes du Grand Lomé et dans les zones périphériques.

Prudence, civisme et discipline © Police Nationale

Depuis plusieurs jours, la Brigade motorisée intensifie ses opérations sur les principaux axes du Grand Lomé et dans les zones périphériques.

Les contrôles se multiplient, visibles et dissuasifs, pour ramener l’ordre sur des routes de plus en plus saturées.

L’objectif va bien au-delà de la simple verbalisation. Les agents ciblent les infractions les plus dangereuses : excès de vitesse, dépassements risqués, feux grillés et manœuvres imprudentes, notamment celles des motocyclistes. Ils rappellent fermement les règles du Code de la route tout en veillant à fluidifier la circulation.

Dans une capitale où le trafic devient chaque jour plus dense, ces interventions rappellent une évidence : la sécurité routière constitue un enjeu majeur.

La Police ne se contente pas de sanctionner ; elle cherche aussi à encourager une conduite plus responsable chez les automobilistes comme chez les deux-roues.L

Le message n'a pas changé: prudence, civisme et discipline.

Chaque contrôle vise à prévenir l’accident avant qu’il ne se produise. Car derrière les chiffres et les verbalisations, il y a des vies à protéger.

La route appartient à tous. Ralentir, respecter les consignes des agents, porter le casque et attacher sa ceinture ne sont pas des contraintes inutiles, mais des gestes simples qui peuvent sauver des existences.

Dans le Grand Lomé d’aujourd’hui, la responsabilité collective devient la meilleure assurance-vie.

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