Rubriques

Tendances:
Société

La place de l'indépendance se refait une beauté

La capitale entre en effervescence. À moins d'un mois du 27 avril, les préparatifs pour le 66ème anniversaire de l'indépendance battent leur plein, et la place de l'indépendance - cœur symbolique des festivités - fait peau neuve.

Moins d'un mois pour achever les travaux © republicoftogo.com

La capitale entre en effervescence. À moins d'un mois du 27 avril, les préparatifs pour le 66ème anniversaire de l'indépendance battent leur plein, et la place de l'indépendance - cœur symbolique des festivités - fait peau neuve.

Sur ce site emblématique, niché entre le Palais des congrès et l'hôtel 2 Février, les ouvriers s'activent : aménagement des bassins d'eau, travaux d'éclairage public et pose de plantes et de fleurs qui viendront habiller les abords du monument. Un lifting soigné pour un lieu chargé d'histoire.

Car la place de l'indépendance n'est pas un site ordinaire. C'est ici que le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, proclama solennellement l'indépendance de la nation.

Depuis, chaque année, ce monument accueille la cérémonie la plus solennelle du calendrier national : la retraite aux flambeaux et le rallumage de la flamme de l'indépendance par le président du Conseil Faure Gnassingbé,  un rituel qui relie le Togo d'hier à celui d'aujourd'hui.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La Banque mondiale salue les réformes togolaises en faveur des femmes

La Banque mondiale salue les réformes togolaises en faveur des femmes

Selon le rapport Women, Business and the Law (WBL) 2026 de la Banque mondiale, le Togo se classe à la deuxième position des économies d'Afrique subsaharienne sur l'indice du cadre juridique en faveur des femmes, avec un score de 79,33 sur 100, derrière l'île Maurice mais devant la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Kenya.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.