La population togolaise doublera dans 30 ans

Le Togo compte très officiellement 8.095.498 habitants, dont 48,7% d’hommes et 51,3% de femmes.

Le 5e recensement de la population a livré tous ses secrets mardi lors de la présentation des résultats/

Le Grand Lomé à lui seul accueille plus de 2 millions d’habitants.

Entre 2010 et 2022, la population s’est accrue en moyenne de 2,3% par année. A ce rythme, elle doublera dans 31 ans, estime l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) qui a réalisé le recensement.