La solidarité au cœur de l'action sociale

Le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimua, a réaffirmé lundi la volonté ferme du gouvernement de s'attaquer sérieusement aux conditions de vie précaires des populations.

Lors de son intervention, il a souligné les nombreux défis auxquels les citoyens sont confrontés, en particulier en ce qui concerne l'accès aux services publics, et a insisté sur l'importance de trouver des solutions pour améliorer la situation.

Christian Trimua a reconnu que, bien que les citoyens soient généralement traités de manière juste et équitable, des injustices persistent dans toute société et nécessitent une attention particulière pour être identifiées et corrigées.

Le ministre a particulièrement insisté sur l'importance de l'intégration de la solidarité au sein du ministère de l'Action sociale.

Pour lui, la solidarité est un élément clé pour soutenir les personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.

"La solidarité, c'est de faire en sorte que nos compatriotes qui sont démunis, ou qui sont exposés à la vulnérabilité, compte tenu du contexte social de leur situation matérielle et financière, puissent avoir le soutien de l'État", a-t-il expliqué.

M. Trimua a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en place des mécanismes visant à permettre aux plus pauvres de progresser vers une prospérité partagée.