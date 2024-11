La Conférence des Évêques du Togo (CET) tiendra sa 137ᵉ session ordinaire du 11 au 15 novembre prochains dans le diocèse d'Aného, situé dans la préfecture des Lacs.

Cette rencontre sera l'occasion pour les prélats de consacrer un moment particulier à l'intercession pour la nation togolaise.

Selon la CET, cette intercession inclura tous les aspects de la vie du pays, qu’il s’agisse de la paix, de la cohésion sociale, de la stabilité politique ou du développement économique. Le Père Émile Segbedji, Secrétaire général de la CET, a rappelé l’importance de cette démarche :

« Prier pour notre pays est le noble devoir que nous avons en tant que chrétiens, et nous en avons l’habitude. Pour cette circonstance, nous aurons aussi besoin des prières du Peuple de Dieu, pour le bon déroulement des travaux. »

Outre les prières, les sessions de la CET constituent également un cadre privilégié pour les évêques de réfléchir à l'actualité sociopolitique.

Ces rencontres leur permettent de formuler des recommandations destinées aux autorités nationales, afin de contribuer à une gouvernance plus juste et plus inclusive.

Les Évêques abordent souvent, lors de ces assises, des thèmes variés touchant à la paix, à l’éducation, à la santé ou encore aux défis sociaux auxquels fait face la société togolaise.

Cette 137ᵉ session sera également marquée par deux autres événements importants pour l’Église catholique au Togo, la rentrée pastorale et ra rentrée académique 2024-2025 des grands Séminaires, un temps fort pour les futurs prêtres et leurs encadreurs, qui marquera le début des cours et des activités de formation.

Ce rendez-vous s’inscrit dans la tradition de l’Église catholique togolaise de mettre la spiritualité au service du développement social.