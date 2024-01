La TVM a son appli

Il est désormais de payer la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) via une application disponible sur Google Play.

Le règlement est possible via une carte de crédit ou les solutions de paiement mobile T-Money et Moov Money Flooz.

Une quittance digitale sera délivrée par l’appli une fois le paiement effectué.

Les recettes générées par la TVM permettent d’entretenir le réseau routier.