La vision d'une nation réconciliée

Alors que les Togolais rendent un dernier hommage à Mgr Nicodème Barrigah, un film retrace le parcours de cette figure emblématique du processus de réconciliation au Togo.

Archevêque de Lomé et fervent défenseur de la paix, MgrBarrigah a consacré sa vie à rapprocher les cœurs et à panser les blessures de ses compatriotes, marqués par des années de tensions politiques et sociales.

Depuis 2011, son dévouement inébranlable a été une lueur d’espoir pour beaucoup, dans un pays en quête de stabilité et d'unité.

En tant que président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), Monseigneur Barrigah a mené des efforts considérables pour favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés togolaises. Son approche, alliant fermeté et bienveillance, a permis de créer un espace où les douleurs du passé pouvaient être exprimées et entendues, avec l’espoir de guérir les plaies profondes laissées par les crises politiques.

Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, notamment les bouleversements politiques incessants, le prélat n’a jamais abandonné son vœu ardent d'une nation réconciliée.

Ses interventions, marquées par un sens aigu de la justice et de la compassion, ont posé les bases pour une société civile plus forte et plus constructive. Il a constamment rappelé à tous l'importance de dépasser les clivages pour construire ensemble un avenir plus harmonieux.

Cependant, son oeuvre reste, en grande partie, un chantier inachevé.

Si ses efforts ont été salués par beaucoup, le chemin vers la réconciliation véritable est encore long et semé d'embûches.

Pourtant, son héritage demeure une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures, qui continueront de porter sa vision avec courage et détermination.

Un Héritage de Paix et de Justice

Le film réalisé par Erick Kaglan est dédié à la mémoire de Mgr Nicodème Barrigah et à son œuvre inestimable.

Son engagement pour la paix et la justice sociale nous rappelle que la réconciliation n'est pas un simple concept, mais un engagement quotidien, une responsabilité partagée par tous. À travers ses paroles et ses actions, il a montré que la paix est possible même dans les contextes les plus difficiles, à condition de faire preuve de volonté et de persévérance.

Pour prolonger cet hommage, "Le Médiateur", un film complet qui retrace le parcours de Mgr Barrigah et met en lumière son rôle essentiel dans la quête de réconciliation au Togo.

Ce film offre une réflexion profonde sur l'héritage de cet homme de paix et invite chacun à méditer sur l'importance de poursuivre son œuvre pour une société plus fraternelle.

______

Voir le film