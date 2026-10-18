La voie est libre

Le District autonome du Grand-Lomé (DAGL) a annoncé une opération de désencombrement des voies bitumées et pavées. Elle se déroulera du 2 au 20 novembre.

L'objectif est de libérer les emprises publiques occupées par des installations illégales comme des étals des kiosques et des garages.

Le DAGL déplore une recrudescence des occupations anarchiques aux abords des routes, souvent à l'origine d’accidents et de perturbations de la circulation.

Malgré les opérations de déguerpissement menées ces dernières années, le phénomène persiste dans plusieurs communes.