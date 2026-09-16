Retour vers le Burkina Faso

Le Togo, le Burkina Faso et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont signé, il y a quelques jours, un accord tripartite destiné à encadrer le retour volontaire des réfugiés burkinabè installés au Togo.

Ce dispositif ne signifie toutefois pas un retour immédiat : il vise à préparer les conditions nécessaires à un éventuel rapatriement, qui devra intervenir lorsque la situation sécuritaire au Burkina le permettra.

La signature est intervenue à l'issue de la deuxième réunion ministérielle du Dialogue de Lomé sur la sécurité nationale et la protection des réfugiés, tenue à Lomé et réunissant, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec le Niger et le Mali comme pays observateurs.

Deux accords de même nature ont été signés avec le Bénin et le Ghana, les deux autres principaux pays d'accueil des réfugiés burkinabè.

La Côte d'Ivoire, également partie au Dialogue de Lomé, n'a pas encore finalisé son propre accord avec le Burkina Faso et le HCR, les discussions devant se poursuivre entre Abidjan et Ouagadougou.

Plus de 170 000 réfugiés et demandeurs d'asile, en grande majorité originaires du Burkina Faso, étaient recensés fin 2025 au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo.

Le HCR a précisé qu'il accompagnera les autorités togolaises et burkinabè dans la préparation des retours ainsi que dans la réintégration des personnes concernées, une fois les conditions sécuritaires réunies.