Répondre à un appel, lire un message ou consulter son téléphone en conduisant peut suffire à provoquer un accident.

Chaque instant d'inattention réduit la vigilance du conducteur, allonge son temps de réaction et augmente le risque de collision avec un autre véhicule, un piéton ou un obstacle.

Dans un trafic souvent dense, ces distractions figurent parmi les comportements les plus dangereux sur la route. Quelques secondes passées les yeux sur un écran peuvent avoir des conséquences irréversibles, même à vitesse modérée.

L'usage du téléphone au volant ne se limite pas à la simple perte de vue de la route. Il mobilise aussi l'attention cognitive du conducteur, même lorsque les yeux restent théoriquement sur la chaussée.

Lire un message, formuler une réponse ou simplement suivre une conversation téléphonique détourne une partie des ressources mentales normalement consacrées à l'anticipation des dangers : un piéton qui traverse, un véhicule qui freine brusquement, un nid-de-poule qui surgit.

À cela s'ajoute un effet moins visible mais tout aussi préoccupant : le rétrécissement du champ de vision périphérique. Un conducteur distrait par son téléphone tend à fixer son regard, perdant en capacité à détecter les dangers latéraux, ceux qui surgissent précisément là où on ne les attend pas.

Le bon réflexe existe, il suffit de l'adopter

Face à ce risque, certains automobilistes adoptent le bon réflexe. Se garer sur le bas-côté avant de répondre à un appel.

Plusieurs habitudes permettent de réduire ce danger : couper les notifications sonores pendant la conduite, activer un mode « ne pas déranger » automatique, ou encore confier son téléphone à un passager lorsque l'appel ne peut attendre. Pour les trajets professionnels ou les longs déplacements, s'arrêter sur une aire sécurisée reste la solution la plus sûre.