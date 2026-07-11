Le gouvernement met en garde contre des rumeurs dangereuses

Le ministre de la Sécurité a mis en garde samedi, dans un communiqué, contre des rumeurs de « disparition d'organes génitaux » qui circulent depuis quelques jours dans plusieurs localités du pays et sur les réseaux sociaux.

Selon les investigations menées par les services compétents, en collaboration avec les autorités sanitaires, aucun élément objectif ne permet à ce stade de confirmer ces faits.

Le ministre s'inquiète toutefois des conséquences de ces rumeurs : climat de peur, et dans certains cas, actes de violence et de vindicte populaire contre des personnes injustement soupçonnées, mettant en péril l'ordre public.

Il rappelle que nul n'est autorisé à se faire justice. Violences, agressions, destructions de biens, diffusion de fausses informations ou trouble à l'ordre public exposent leurs auteurs à des poursuites.

Le ministre appelle la population au calme et à la retenue, et l'invite à ne pas relayer d'informations non vérifiées, mais à signaler tout fait suspect aux services compétents, via les numéros gratuits : 1014 (Centre national de commandement unifié), 117 ou 1244 (Police nationale), 172 (Gendarmerie nationale), ou auprès de l'unité de police ou de gendarmerie la plus proche.

Les forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour protéger les personnes et les biens et préserver l'ordre public sur l'ensemble du territoire.