Repas, colis, covoiturage : SPID centralise les services de proximité

L'écosystème numérique togolais accueille SPID, une nouvelle plateforme de services de proximité pensée pour simplifier le quotidien des utilisateurs.

SPID propose déjà plusieurs services: commande et livraison de repas, de colis, billetterie, et covoiturage. Ses promoteurs annoncent un enrichissement progressif de l'offre, avec de nouveaux modules à venir.

Développée par la startup Toumoroyat, la plateforme devra affronter une concurrence sérieuse.