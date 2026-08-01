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Repas, colis, covoiturage : SPID centralise les services de proximité

L'écosystème numérique togolais accueille SPID, une nouvelle plateforme de services de proximité pensée pour simplifier le quotidien des utilisateurs.

L'appli veut faciliter le quotidien © republicoftogo.com

L'écosystème numérique togolais accueille SPID, une nouvelle plateforme de services de proximité pensée pour simplifier le quotidien des utilisateurs.

SPID propose déjà plusieurs services: commande et livraison de repas, de colis, billetterie, et covoiturage. Ses promoteurs annoncent un enrichissement progressif de l'offre, avec de nouveaux modules à venir.

Développée par la startup Toumoroyat, la plateforme devra affronter une concurrence sérieuse.

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