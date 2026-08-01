Repas, colis, covoiturage : SPID centralise les services de proximité
L'écosystème numérique togolais accueille SPID, une nouvelle plateforme de services de proximité pensée pour simplifier le quotidien des utilisateurs.
L'écosystème numérique togolais accueille SPID, une nouvelle plateforme de services de proximité pensée pour simplifier le quotidien des utilisateurs.
SPID propose déjà plusieurs services: commande et livraison de repas, de colis, billetterie, et covoiturage. Ses promoteurs annoncent un enrichissement progressif de l'offre, avec de nouveaux modules à venir.
Développée par la startup Toumoroyat, la plateforme devra affronter une concurrence sérieuse.