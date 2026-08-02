Infrastructures du Grand Lomé : le gouvernement resserre les contrôles

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, multiplie les visites de terrain, pour s’assurer que les travaux routiers respectent le calendrier prévu.

Il s’est rendu samedi sur le Boulevard Houphouët-Boigny à Lomé. Il s’agit d’un axe stratégique pour les automobilistes.

Le ministre a exhorté les entreprises à renforcer leurs moyens d'action, insistant sur le respect des normes techniques, de la qualité des ouvrages et des délais d'exécution.