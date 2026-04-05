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Le pays qui vit l'intégration de l'intérieur

Il suffit de parcourir les marchés de Lomé, de longer les artères commerçantes d'Adidogomé ou de pousser la porte d'une école de la capitale pour s'en convaincre : au Togo, la libre circulation des personnes et des biens n'est pas une promesse inscrite dans les textes de la Cédéao.

Carrefour humain d'un continent en marche © republicoftogo.com

Il suffit de parcourir les marchés de Lomé, de longer les artères commerçantes d'Adidogomé ou de pousser la porte d'une école de la capitale pour s'en convaincre : au Togo, la libre circulation des personnes et des biens n'est pas une promesse inscrite dans les textes de la Cédéao.

C'est une réalité du quotidien, vivante, dynamique et profondément ancrée dans le tissu social.

Béninois, Maliens, Nigériens, Burkinabè, Ivoiriens, Sénégalais, Ghanéens, Nigérians, presque toutes les nationalités de la sous-région sont représentées sur le territoire togolais. Dans les administrations publiques comme dans le secteur privé, dans les centres d'apprentissage comme dans les quartiers résidentiels, ces ressortissants circulent librement, travaillent, entreprennent et s'intègrent dans la vie économique et sociale du pays.

Même la diversité linguistique - qui pourrait être un obstacle - n'en est pas un au Togo. Elle est une richesse de plus dans ce pays carrefour, habitué depuis des siècles à accueillir, à mélanger et à faire coexister les cultures.

Si le Togo attire autant d’étrangers, c'est parce qu'il offre ce que beaucoup cherchent : une stabilité politique, une sécurité quotidienne, un dynamisme économique en pleine croissance et, peut-être surtout, une hospitalité légendaire qui fait de chaque visiteur, non pas un étranger, mais un hôte.

Cette atmosphère de sérénité n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision politique affirmée. Une Afrique unie et prospère commence par des frontières ouvertes et des peuples qui se connaissent, se respectent et construisent ensemble.

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