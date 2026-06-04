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Le Sahel menace le Golfe de Guinée

Le Système des Nations Unies (SNU) a organisé mercredi à Lomé un dialogue régional sur la prévention des crises sécuritaires dans le Golfe de Guinée, dans un contexte de propagation de l'instabilité sahélienne vers les pays côtiers.

Coumba Sow en compagnie du ministre de la Sécurité, Calixte Madjoulba, mercredi à Lomé © DR

Le Système des Nations Unies (SNU) a organisé mercredi à Lomé un dialogue régional sur la prévention des crises sécuritaires dans le Golfe de Guinée, dans un contexte de propagation de l'instabilité sahélienne vers les pays côtiers.

« Le Golfe de Guinée se trouve à un point d'inflexion. Le Sahel est désormais l'épicentre mondial du terrorisme, concentrant plus de 50% des décès liés à la violence dans le monde », a averti la représentante du SNU au Togo, Coumba Sow, appelant à renforcer d'urgence les mécanismes de prévention.

Initié conjointement par le PNUD, l'UNFPA et le HCR, ce dialogue régional vise à mobiliser les États face à des menaces croissantes : extrémisme violent, crime organisé transnational, trafics illicites, prolifération des armes légères et tensions communautaires.

Pour l'ONU, la prévention n'est pas seulement une nécessité, c’est un investissement stratégique pour la paix, la sécurité et le développement durable de toute la région.

Les djihadistes entendront-ils le message ?

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