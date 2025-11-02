Le sodabi est hautement inflammable

Samedi à Dapaong, les services de sécurité et des douanes ont procédé à la destruction de 12 795 litres de "sodabi" frelaté, une eau-de-vie artisanale très consommée dans le pays mais souvent produite dans des conditions non conformes aux normes sanitaires.

Ces saisies sont le fruit d’intenses opérations de contrôle menées ces dernières semaines dans le Grand Nord, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises depuis mars 2025 pour interdire la production, la détention, l’importation et la commercialisation de ces boissons contrefaites.

Les autorités ont fait de la lutte contre les produits illicites une priorité pour protéger les communautés.

Cette opération témoigne de la détermination du gouvernement à éradiquer les circuits de distribution illégale.