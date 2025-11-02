Rubriques

Tendances:
Société

Le sodabi est hautement inflammable

Tout est parti en fumée © DR

Samedi à Dapaong, les services de sécurité et des douanes ont procédé à la destruction de 12 795 litres de "sodabi" frelaté, une eau-de-vie artisanale très consommée dans le pays mais souvent produite dans des conditions non conformes aux normes sanitaires.

Ces saisies sont le fruit d’intenses opérations de contrôle menées ces dernières semaines dans le Grand Nord, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises depuis mars 2025 pour interdire la production, la détention, l’importation et la commercialisation de ces boissons contrefaites.

Les autorités ont fait de la lutte contre les produits illicites une priorité pour protéger les communautés.

Cette opération témoigne de la détermination du gouvernement à éradiquer les circuits de distribution illégale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un pacte entre producteurs et revendeurs

Un pacte entre producteurs et revendeurs

Face à la rude concurrence des importations et à la difficulté d’écoulement rapide, les produits « made in Togo » peinent à s’imposer dans les habitudes de consommation.

Les experts togolais du bâtiment en mission régionale au Niger

Les experts togolais du bâtiment en mission régionale au Niger

Les professionnels togolais du secteur de la construction – ingénieurs, architectes, urbanistes, géomètres, topographes et autres spécialistes – participent depuis mercredi à Niamey (Niger), à la première édition du Salon de l’architecture et de la construction(ArchiMat 2025).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.