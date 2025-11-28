Le Togo accélère l’intégration du genre dans l’action publique

Les autorités ont lancé jeudi à Atakpamé une formation destinée aux conseils régionaux afin de mieux intégrer la dimension genre dans l’élaboration des politiques publiques locales.

Organisée avec l’appui de la coopération allemande (GIZ), cette rencontre se tient jusqu’au 4 décembre et vise à doter les élus régionaux d’outils concrets : compréhension des fondamentaux du genre, maîtrise du cadre juridique, techniques de planification et stratégies de plaidoyer.

Faire des collectivités territoriales un levier majeur de réduction des inégalités sociales, c’est la finalité du projet.

En intégrant systématiquement la problématique du genre dans leurs actions, les conseils régionaux seront mieux armés pour corriger les écarts persistants dans l’accès aux droits, aux services publics et aux opportunités économiques.

Les travaux permettront également d’harmoniser les pratiques entre régions, d’améliorer la prise en compte des groupes vulnérables et de renforcer l’efficacité des programmes publics. À terme, le gouvernement ambitionne de créer un environnement local plus équitable, où femmes et hommes bénéficient des mêmes perspectives de développement.

Ce chantier s’inscrit dans la dynamique nationale d’inclusion sociale et dans la volonté du Togo de se conformer aux standards internationaux en matière d’égalité de genre.