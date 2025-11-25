Innovation, prévention et résilience au cœur de la Semaine de la Sécurité

La 3ᵉ édition de la Semaine de la Sécurité se déroule jusqu’au 28 novembre à l’aéroport de Lomé (LFW). Elle est organisée par la Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT), gestionnaire de la plateforme.

Promouvoir la culture de sûreté, telle est l’ambition de cette rencontre.

L’aéroport de Lomé a une excellente réputation en matière de sécurité et de sureté. Il est même classé premier dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAF), avec un taux de conformité exceptionnel aux normes internationales.

LFW est en forte croissance avec le développement des vols de la compagnie Asky dont c’est le hub et avec ceux d’Ethiopian Airlines.