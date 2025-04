Le Togo célèbre le Triduum pascal, temps fort de la foi chrétienne

À partir de ce jeudi, les fidèles chrétiens du Togo, à l’instar de leurs coreligionnaires à travers le monde, entament la célébration du Triduum pascal, sommet de l’année liturgique.

Cette période sacrée marque les trois jours qui précèdent la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne.

Le Triduum pascal commence le Jeudi saint, jour où les chrétiens commémorent la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Lors de cette célébration, le rite du lavement des pieds est souvent pratiqué en mémoire du geste d’humilité du Christ.

Le Vendredi saint est ensuite consacré à la Passion du Christ : sa condamnation, sa crucifixion et sa mort sur la croix. C’est un jour de silence, de prière et de jeûne dans les églises du pays, où des chemins de croix seront organisés dans les paroisses.

Le Samedi saint est un jour d’attente, de recueillement et de veillée. C’est dans la nuit du samedi au dimanche que les chrétiens célèbrent la Vigile pascale, marquant la résurrection de Jésus-Christ.

Une tradition vivante au Togo

Au Togo, les églises catholiques et protestantes se préparent activement à ces célébrations, qui mobilisent des milliers de fidèles à travers le pays. Les paroisses organisent des retraites spirituelles, des offices solennels et des temps de prière dans une ambiance de foi et de recueillement.

Les autorités religieuses rappellent que le Triduum pascal n’est pas une simple suite de rites, mais une plongée profonde dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, fondement de l’espérance chrétienne.

À l’heure où le monde traverse des crises multiples, les églises invitent les fidèles à vivre ce moment comme un appel à la paix, à la fraternité et au renouveau spirituel.