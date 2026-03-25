Le Togo dit stop aux violations des droits des enfants

Face à l'ampleur croissante des violations des droits des enfants, le gouvernement a fait de la protection de l'enfance une priorité nationale. En 2025, plus de 1,8 milliard de Fcfa ont été mobilisés pour renforcer ce dispositif essentiel.

Les résultats sont tangibles : 12 700 enfants victimes de traite, de violence et de travail des mineurs ont bénéficié d'une prise en charge de l'État, avec une réorientation vers des structures éducatives et des centres d'apprentissage. Parallèlement, 83 677 femmes victimes de violences basées sur le genre ont été accompagnées dans leur réinsertion sociale.

Au-delà des chiffres, les autorités ont renforcé le cadre juridique, déployé des mécanismes de veille et organisé des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale pour responsabiliser familles et communautés. L'accès à l'éducation, aux soins et aux services sociaux a également été élargi dans les zones les plus vulnérables.

Investir dans la protection de l'enfance, c'est investir dans la stabilité et l'avenir du pays.