Le Togo entre dans le mois du Ramadan

Le début du mois du Ramadan débute mercredi au Togo. Cette période, l’une des plus importantes de l’islam, est consacrée au jeûne, à la prière, au recueillement et au partage.

Du lever au coucher du soleil, les fidèles s’abstiennent de manger et de boire, dans une démarche spirituelle visant à renforcer la foi, la solidarité et la maîtrise de soi.

Les musulmans sont également invités à accomplir les prières de Tarawih dès la première nuit du Ramadan.

Le Ramadan constitue ainsi un moment fort de spiritualité et de solidarité au sein de la communauté musulmane togolaise.