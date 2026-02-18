Rubriques

Le Togo entre dans le mois du Ramadan

Le début du mois du Ramadan débute mercredi au Togo. Cette période, l’une des plus importantes de l’islam, est consacrée au jeûne, à la prière, au recueillement et au partage. 

Foi, discipline et solidarité pendant 30 jours © republicoftogo.com

Du lever au coucher du soleil, les fidèles s’abstiennent de manger et de boire, dans une démarche spirituelle visant à renforcer la foi, la solidarité et la maîtrise de soi.

Les musulmans sont également invités à accomplir les prières de Tarawih dès la première nuit du Ramadan.

Le Ramadan constitue ainsi un moment fort de spiritualité et de solidarité au sein de la communauté musulmane togolaise.

