Le Togo et l’Égypte unis par la foi : inauguration de l’église copte à Lomé

Lomé a vécu un moment particulier ce dimanche avec la consécration officielle de l'Église Copte Orthodoxe du Togo, située dans le quartier de Cacavéli (Lomé).

L'événement a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment Ahmed Mohamed Eid Moustapha, l'ambassadeur égyptien à Lomé, qui a exprimé sa profonde joie.

"Pour nous, c’est un rêve devenu réalité. De ce fait, nous saluons les autorités togolaises qui ont une fois de plus prouvé leur volonté de cohésion sociale et promotion du vivre-ensemble", a-t-il déclaré.

La cérémonie a été présidée par Mgr Marc Anba, évêque du diocèse de Paris pour le compte de l'Église de Saint Marc l'Apôtre.

Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte, majoritairement affiliés à l'Église Copte Orthodoxe, l'une des plus anciennes confessions chrétiennes.

Fondée au Ier siècle après Jésus-Christ par Saint Marc l'Apôtre, l'Église Copte a joué un rôle crucial dans l'histoire du christianisme.

L'Église Copte Orthodoxe est connue pour ses rites liturgiques riches, ses icônes sacrées et son engagement dans la vie communautaire. Elle se distingue aussi par sa résistance historique face aux persécutions et par sa contribution à la théologie chrétienne.

Au fil des ans, les Coptes se sont également implantés en Afrique subsaharienne, en Europe et en Amérique du Nord, portant avec eux leurs traditions et leur foi.

Bien que présente depuis plusieurs années, la communauté copte orthodoxe du Togo vient d’atteindre une étape décisive avec la consécration de son autel et de sa congrégation. Cet événement marque l'officialisation de l'Église comme ambassade spirituelle de la foi copte au Togo.

Cet acte fort symbolise non seulement la liberté de culte dans le pays mais renforce également les liens spirituels et diplomatiques entre le Togo et l’Égypte.

Mgr Marc Anba est l'évêque du diocèse copte orthodoxe de Paris et du nord de la France.

Son intronisation a eu lieu en Égypte le 11 novembre 2017, suivie d'une cérémonie à la cathédrale copte orthodoxe de la Vierge Marie et l'Archange Raphaël à Draveil le 25 novembre 2017.

Depuis sa nomination, Mgr Anba supervise une dizaine de paroisses d'une communauté en croissance.

Ahmed Mohamed Eid Moustapha, n’a pas ménagé ses efforts pour aboutir à la consécration de l’église copte de Lomé qui illustre le dynamisme de la relation entre le Togo et l’Egypte.