Le Togo mise sur un pèlerinage plus accessible et mieux encadré

2 424 togolais seront autorisés cette année à effectuer le Hajj. Un quota fixé par les autorités saoudiennes. 

Confort renforcé pour les fidèles © republicoftogo.com

Le pèlerinage est prévu du 25 au 30 mai.

Le package pour se rendre à La Mecque est de 3,2 millions de Fcfa. Il comprend le transport aérien, l’hébergement et l’assurance. C’est un peu moins cher que l’année passée.

Deux compagnies aériennes assureront des vols spéciaux depuis Lomé : Ethiopian Airlines et Flynas (Arabie saoudite.

Cinquième pilier de l’islam, le Hajj demeure un moment spirituel majeur que tout musulman est appelé à accomplir au moins une fois dans sa vie, s’il en a les moyens.

