Le Togo relève le défi de l’excellence boulangère

Pour la première fois de son histoire, le Togo participera au Mondial du Pain, qui se déroulera à Nantes (France), du 19 au 23 octobre 2024.

Véritable vitrine internationale, ce concours est considéré comme l’une des plus prestigieuses compétitions de boulangerie au monde.

Un concours qui valorise l’excellence boulangère

Créé en 2007 par l’Association Internationale des Boulangers (AMB), le Mondial du Pain vise à promouvoir l’art de la boulangerie à travers la créativité, l’innovation et la transmission des savoir-faire. Chaque équipe nationale est composée de trois membres : un boulanger expérimenté, un commis âgé de moins de 22 ans et un coach.

Durant plusieurs jours, les participants doivent réaliser une série d’épreuves exigeantes :

pains traditionnels et pains nutritionnels,

viennoiseries,

pièces artistiques,

recettes innovantes valorisant les produits locaux,

démonstration de maîtrise technique et de créativité.

L’évaluation, assurée par un jury international, repose sur la qualité, la saveur, l’originalité, mais aussi sur la capacité des équipes à respecter l’esprit nutritionnel de la boulangerie moderne.

Trois boulangers togolais en compétition : Gbafa-Wona Kodzo Dodzi Marcel, Logossou Kodjo Espoir et Monkpla Akouvi Afiwa.

Ces artisans entendent marquer le concours par leur audace culinaire. Ils proposeront des créations originales à base de produits du terroir togolais tels que le sorgho, le manioc, le cacao et la patate douce. Une manière de mettre en avant la richesse agricole du pays et de donner une identité africaine à leurs productions.

Un défi financier pour la délégation

Si l’organisation prend en charge une partie du séjour, les coûts liés au voyage restent importants : billets d’avion, matériel, matières premières spécifiques et préparations techniques. La délégation lance donc un appel au soutien du public et des partenaires privés, afin de concrétiser cette participation historique.

Au-delà de la compétition, la présence du Togo au Mondial du Pain est un symbole : celui de la montée en puissance de la gastronomie et de l’artisanat culinaire africains sur la scène internationale. Pour les représentants togolais, il s’agit de prouver que la boulangerie peut aussi s’inspirer des cultures locales et devenir un vecteur de valorisation économique et culturelle.

En octobre à Nantes, les regards seront donc tournés vers les Éperviers… du pain.

Faire une contribution

TMoney : 90908885 | Flooz : 96282628

Par virement bancaire : Numéro de compte :TG53TG0550170514094260100171