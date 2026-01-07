Ticket gagnant pour tout le monde

Rubriques

Depuis le 1er janvier, la Loterie nationale togolaise (LONATO) applique une retenue de 5% sur les gains égaux ou supérieurs à 500.000 Fcfa.

L'argent récolté servira à financer des projets sociaux © republicoftogo.com

Ce dispositif fiscal présente la particularité d'être totalement indolore pour les gagnants. En effet, la retenue s'effectue automatiquement lors du paiement des gains, sans démarche administrative supplémentaire de la part des parieurs. Le gagnant reçoit directement son gain net, déjà délesté de la contribution ce qui évite toute procédure fastidieuse ou déclaration ultérieure.

L’argent collecté sera versé à l’Office togolais des recettes (OTR). Le produit sera affecté à des projets de développement.

Les gains inférieurs à 500.000 F ne sont pas concernés.

De nombreuses loteries à travers le monde prélèvent des taxes à la source. C’est notamment le cas de FDJ United, ex-Française des Jeux.

A l’inverse au Etats-Unis, les gagnants doivent payer un impôt important à réception de l’argent.

