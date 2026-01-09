Rubriques

Tendances:
Société

Retour à l'aérien

Kanka-Malik Natchaba, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, fait son retour à la tête de la Société aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT), structure gestionnaire de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

Kanka-Malik Natchaba © republicoftogo.com

Kanka-Malik Natchaba, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, fait son retour à la tête de la Société aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT), structure gestionnaire de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

L'homme n'est pas un novice dans ce secteur. Il avait déjà dirigé la SALT entre 2016 et 2018, avant d'être appelé à d'autres fonctions au sein de l'appareil d'État. 

Cette nomination intervient dans un contexte où la gestion et la modernisation des infrastructures aéroportuaires demeurent des enjeux cruciaux pour le positionnement du Togo comme hub régional.

L’aéroport de Lomé est en forte croissance grâce à la présence de la compagnie Asky qui a fait de la plateforme son hub.

Elle assure des dizaines de vols par jour vers les capitales africaines. Elle draine les passagers qui prennent des vols de connexion vers l’Europe et les Etats-Unis.

L’aéroport aura bientôt un hôtel situé dans son périmètre. Hilton a annoncé la construction d’un établissement sous la marque Double Tree.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Visas US : le Togo parmi 38 pays soumis à une caution de 15.000 dollars

Visas US : le Togo parmi 38 pays soumis à une caution de 15.000 dollars

L'administration Trump durcit considérablement les conditions d'accès au territoire américain. Le Département d'État a annoncé l'ajout de 25 nouveaux pays à la liste des nations dont les ressortissants devront verser une caution pouvant atteindre 15.000 dollars pour solliciter un visa américain.

Ticket gagnant pour tout le monde

Ticket gagnant pour tout le monde

Depuis le 1er janvier, la Loterie nationale togolaise (LONATO) applique une retenue de 5% sur les gains égaux ou supérieurs à 500.000 Fcfa.

Le domaine public pris en otage

Le domaine public pris en otage

L'occupation illégale du domaine public désigne l'utilisation non autorisée d'espaces appartenant à la collectivité, tels que les trottoirs, les voies publiques, les places ou les accotements routiers. Ce phénomène, observé dans de nombreuses villes et régions, pose des problèmes majeurs de sécurité et de circulation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.