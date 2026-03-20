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'Le Togo reste et restera un et indivisible'

À l'occasion de la grande prière de l'Aïd El Fitr vendredi, le président de l'Union Musulmane du Togo (UMT), El Hadj Inoussa Bouraïma, a délivré un message de paix à l'ensemble de la communauté musulmane, dans un contexte sécuritaire fragile marqué par des incursions terroristes à connotation religieuse dans le nord du pays et dans la sous-région.

El Hadj Inoussa Bouraïma © republicoftogo.com

À l'occasion de la grande prière de l'Aïd El Fitr vendredi, le président de l'Union Musulmane du Togo (UMT), El Hadj Inoussa Bouraïma, a délivré un message de paix à l'ensemble de la communauté musulmane, dans un contexte sécuritaire fragile marqué par des incursions terroristes à connotation religieuse dans le nord du pays et dans la sous-région.

« Nous sommes une religion de paix, faisons donc vivre aux autres ce caractère pacifique. Pour nous, le Togo reste et restera un et indivisible », a-t-il déclaré, appelant Allah à « préserver le pays face aux mauvaises personnes ».

M. Bouraïma a exhorté les responsables religieux à intensifier les sensibilisations dans les mosquées lors des prêches, annonçant que l'UMT s'engageait à porter ce message de paix dans tous les ménages à travers des campagnes de proximité.

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