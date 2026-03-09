Le tricycle électrique de demain

Josué Smith Mahulé Avikpo n'est pas encore diplômé, mais il a déjà une invention à son actif.

Cet étudiant en master professionnel au Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité (CERME) de l'Université de Lomé a conçu un tricycle électrique taillé pour les rues de Lomé.

L’engin est équipé d'un moteur électrique synchrone à aimants permanents de 1 200 watts, d'une batterie lithium-fer-phosphate qui permet une vitesse de croisière de 40 km/h et d'une autonomie de 162 km. Pas mal en cycle urbain.

Le tout conçu pour résister aux conditions climatiques tropicales et à la topographie particulière de Lomé.

Josué rêve grand : passer à la production à grande échelle. Pour cela, il lance un appel aux partenaires et investisseurs prêts à parier sur l'innovation made in Togo.