Les artistes togolais du café

Le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) accompagne depuis un an trois jeunes togolais animés d’une passion pour le métier de barista.

Un barista est un « artiste du café » et de la machine à espresso, qui possède une connaissance approfondie du café et sait le préparer, le décorer et le servir au client. Barista est le mot italien pour désigner le barman.

Ils ont suivi une formation régionale sur la gestion moderne de kiosque et de bar à café qui s’est déroulée en juin 2022 à Kpalimé. Une formation organisée par l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) avec l’appui du International Trade Center (ITC).

Toujours avec l’appui du CCFCC, ils viennent de participer au Projet E-Coffee Academy à Dakar en qualité de formateurs.

Une initiative portée par le Sénégalais Aballah Diop, PDG de E-Coffee qui ambitionne de former et d’intégrer 5.000 jeunes et femmes dans les métiers du café dans les 5 prochaines années.

Enselme Gouthon, secrétaire Général du CCFCC et président de l’ACRAM, s’est félicité de la performance des jeunes togolais