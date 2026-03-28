Les catholiques togolais vivent la Passion du Christ

La communauté catholique du Togo s'apprête à vivre l'une des semaines les plus solennelles de l'année liturgique. Dès ce dimanche, les fidèles entrent dans la Semaine sainte, temps fort du calendrier chrétien qui commémore les derniers jours de la vie terrestre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection.

La semaine s'ouvre avec la fête des Rameaux, qui célèbre l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, acclamé par une foule agitant des branches de palmier, symbole de victoire et de royauté. Dans les paroisses togolaises, des processions animeront les rues avant la messe, rappelant cet événement fondateur. Un contraste saisissant : le même peuple qui acclame Jésus dimanche réclamera sa crucifixion quelques jours plus tard.

Les trois premiers jours de la semaine sont consacrés à la méditation des derniers enseignements du Christ.

Le Jeudi saint est l'un des moments les plus émouvants de la Semaine sainte. Il commémore le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, la Cène, au cours duquel il institua l'Eucharistie en partageant le pain et le vin, devenus son corps et son sang.

Ce soir-là, il lava également les pieds de ses disciples, geste d'humilité profonde que les prêtres reproduisent encore aujourd'hui lors de la messe chrismale. Après le repas, Jésus se retira au jardin de Gethsémani pour prier, sachant que son arrestation était imminente.

Le Vendredi saint est le jour le plus solennel et le plus douloureux du calendrier chrétien. Il commémore l'arrestation, le jugement, la flagellation, le chemin de croix et la crucifixion de Jésus sur le Golgotha. Les offices de ce jour, dépouillés et silencieux, se déroulent sans messe ni sonneries de cloches.

Le chemin de croix, méditation en quatorze stations des souffrances du Christ, est célébré dans de nombreuses paroisses et rues du pays.

Samedi saint : le silence du tombeau

Le Samedi saint est un jour de recueillement et d'attente. L'Église vit dans le silence du tombeau, entre la mort du Christ et l'annonce de sa résurrection. La nuit du samedi au dimanche est marquée par la Vigile pascale, l'une des célébrations les plus riches de la liturgie catholique, avec la bénédiction du feu, la proclamation du Exsultet et les baptêmes des catéchumènes.

Au troisième jour, la mort est vaincue. Le dimanche de Pâques célèbre la Résurrection de Jésus-Christ, événement central de la foi chrétienne. C'est le jour le plus joyeux de l'année liturgique, marqué par des messes solennelles, des chants d'allégresse et le retentissement des cloches après trois jours de silence.

Dans les paroisses togolaises, le signe précurseur de ce temps solennel est déjà visible : la croix voilée de violet, couleur de la passion et du deuil, rappelant aux fidèles que la gloire de Pâques ne se mérite qu'au prix de la Croix.