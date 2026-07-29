Les enquêteurs outillés face aux nouvelles menaces

Améliorer la qualité des enquêtes, renforcer la confiance des citoyens dans la justice : c'est l'objectif du « Guide de l'officier de police judiciaire », lancé par la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), avec l'appui du ministère cde la Sécurité.

Ce guide pratique fournit aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ) un référentiel unique, regroupant les notions essentielles, les principales dispositions du Code de procédure pénale et les normes internationales relatives aux droits humains applicables aux enquêtes.

« Notre objectif est simple : contribuer à une meilleure qualité des enquêtes, renforcer le respect des droits humains, prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de compromettre les actes de poursuite et de consolider la confiance des citoyens envers les institutions chargées de rendre la justice », souligne Ohini Kwao Sanvee, président de la CNDH.

Chargés de constater les infractions, de recueillir les preuves et de rechercher les auteurs, les OPJ occupent un rôle central dans la chaîne pénale. La qualité de leur travail pèse directement sur l'efficacité de la justice et la crédibilité des institutions.

Face à des menaces en constante évolution, cybercriminalité, criminalité organisée, intelligence artificielle, trafics illicites, terrorisme, extrémisme violent, les méthodes d'enquête doivent elles aussi s'adapter.

« L'essor de la cybercriminalité, de la criminalité organisée, de l'intelligence artificielle, des trafics illicites de tout genre et les menaces liées au terrorisme et à l'extrémisme violent exigent des méthodes d'enquête toujours plus rigoureuses, des compétences constamment actualisées et une coopération renforcée entre tous les acteurs de la chaîne pénale », explique Calixte Batossie Madjoulba, le ministre de la Sécurité.

Pour lui, la modernisation des enquêtes et l'amélioration de la qualité des procédures figurent parmi les priorités fixées à son département pour 2026.