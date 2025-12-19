Rubriques

Les Etats-Unis suspendent la loterie aux visas

De nombreux Togolais en ont bénéficié ces dernières années © republicoftogo.com

Pour les Togolais qui espéraient gagner une carte de résidence aux Etats-Unis via la loterie organisée chaque année, c’est terminé.

Washington a annoncé la suspension immédiate de la délivrance de visas par tirage au sort, un programme populaire.

Le système de visas par loterie (Dv1) a été instauré en 1990 et permet la délivrance de cartes de résidents aux Etats-Unis à quelque 50.000 personnes chaque année, à condition qu'elles remplissent les critères d'éligibilité requis, notamment qu'elles possèdent un diplôme d'études secondaires ou une expérience professionnelle. Un examen et un entretien sont nécessaires avant de se voir délivrer un visa. Chaque année, des dizaines de millions de personnes tentent leur chance à cette loterie.

Une décision annoncée vendredi après la fusillade de l'université Brown perpétrée par un Portugais bénéficiaire de la loterie en 2017.

Il est également suspecté d'avoir tué lundi soir un professeur de la prestigieuse institution du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

