Rubriques

Tendances:
Société

Les évêques en conclave

La session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo (CET) se tient actuellement à Lomé, en présence de Mgr Ruben Darius Ruiz Mainardi, Nonce apostolique près le Togo.

Le Nonce entouré par les évêques togolais © republicoftogo.com

La session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo (CET) se tient actuellement à Lomé, en présence de Mgr Ruben Darius Ruiz Mainardi, Nonce apostolique près le Togo.

Au cours de ces assises, les évêques dressent un état des lieux de la vie de l’Église à travers les différents diocèses, paroisses et œuvres pastorales. Les échanges portent notamment sur la formation du clergé, la vitalité des communautés chrétiennes, l’éducation catholique, les œuvres sociales, ainsi que les défis liés à l’évangélisation et à l’encadrement de la jeunesse.

La dimension sociopolitique occupe également une place importante dans les discussions. Les prélats examinent la situation nationale sous l’angle de la cohésion sociale, du climat politique et des attentes des populations. Fidèle à sa mission pastorale, l’Église entend formuler des orientations et, le cas échéant, des recommandations à l’endroit des pouvoirs publics.

À l’issue des travaux, un communiqué final devrait préciser les principales conclusions et les messages adressés aux fidèles comme aux autorités.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cap sur la biosécurité

Cap sur la biosécurité

Le secteur aquacole affiche une progression spectaculaire de plus de 300 % entre 2020 et 2025. La production est passée d’environ 120 tonnes à près de 3 500 tonnes aujourd’hui.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.