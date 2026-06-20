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Les évêques optent pour la neutralité

La religion avant la politique © republicoftogo.com

Réunis du 16 au 19 juin pour leur session ordinaire, les évêques du Togo ont opté pour la retenue nationale, s'abstenant cette fois de tout commentaireSur la situation politique.

Au-delà de cette posture de neutralité, la session a permis d'aborder plusieurs questions internes à l'Église catholique togolaise. Les prélats ont notamment rappelé aux prêtres l'obligation de respecter scrupuleusement les normes liturgiques et les prescriptions du missel romain, en évitant toute improvisation dans les célébrations.

Les évêques ont également évoqué la Journée missionnaire mondiale, dont le centenaire sera célébré cette année. Instituée par le pape Pie XI et observée chaque avant-dernier dimanche d'octobre, cette journée vise à sensibiliser les fidèles à l'annonce de l'Évangile et à soutenir l'œuvre missionnaire de l'Église.

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