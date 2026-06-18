Les Togolais consomment davantage d'électricité

La consommation d'électricité a poursuivi sa progression en 2024 avec une hausse de 5,1% par rapport à l’année précédente.

Cette croissance s'explique principalement par l’augmentation du nombre d’abonnés.

La répartition de la consommation révèle un quasi-équilibre entre le secteur industriel et commercial (43,95%) et le secteur résidentiel (43,67%), suivi de l'administration publique (7,55%) et des entreprises de la zone franche (4,83%).