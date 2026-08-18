Les fortes précipitations font des dégâts

Les fortes pluies annoncées par la météo pour le nord du pays ont commencé à frapper, avec leurs premiers dégâts. La région Centrale est la première touchée, après les précipitations enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi.

Sur la piste rurale Lama-Tessi-Aoumatchatom, dans la préfecture de Tchaoudjo, l'ouvrage situé sur les rivières Kadja et Tegbelaou n'a pas résisté.

Il a cédé à environ trois kilomètres de la RN1, coupant temporairement la circulation sur cet axe.

Le passage y est désormais interdit, et les autorités appellent les riverains à la prudence.

Des dispositions sont en cours pour lancer, dans les meilleurs délais, les travaux de réparation de l'ouvrage.