Les plaintes augmentent

En 2024, les baisses de tension et les factures contestées ont été les deux principales préoccupations des consommateurs d'électricité, représentant chacune 38,46% des plaintes enregistrées par l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARSE).

Les chiffres 2025 ne sont pas disponibles.

L’ARSE se félicite de l'utilisation croissante de ce dispositif de plainte par les clients, un signe que les consommateurs togolais s'approprient progressivement leurs droits face aux opérateurs du secteur.