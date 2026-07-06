Les pompes en pleine activité

Les fortes précipitations de ces derniers jours ont mis à nu les fragilités du système d'assainissement de Lomé, les pouvoirs publics accélèrent leurs interventions.

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, a fait le point dimanche après une tournée d'inspection des sites les plus affectés.

Les opérations de pompage se poursuivent dans plusieurs bassins ayant débordé : Caméléon, Tokoin Tamé, Togo 2000, Awatamé et Accordéon. À Tokoin Tamé, l'entreprise française BESSAC a installé trois pompes à pilotage par cabine et à la pose de 400 mètres de conduites spécialisées. Une nouvelle motopompe a également été installée à Avédji.

Sur le front des déchets - tout aussi urgent - plus de 50 camions-bennes ont été mobilisés pour transférer les ordures des décharges intermédiaires vers le Centre d'enfouissement technique d'Aképé. Les dépotoirs sauvages seront supprimés en coordination avec les mairies.