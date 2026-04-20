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Lomé agit. Avant que les pluies ne décident à sa place

Les premières pluies ont frappé. Les alertes météo annoncent la suite. Cette fois, Lomé ne veut pas subir, elle anticipe.

Le personnel communal en action © republicoftogo.com

Les premières pluies ont frappé. Les alertes météo annoncent la suite. Cette fois, Lomé ne veut pas subir, elle anticipe.

Les 13 communes de la capitale ont lancé en urgence des opérations de curage des caniveaux, mobilisant agents de terrain, engins et camions pour débloquer des couloirs d'écoulement obstrués par des années d'accumulation de sachets plastiques, de sable et de déchets déposés par les populations elles-mêmes.

Lundi, les agents de la commune Golfe 2 étaient en action sur le boulevard Jean-Paul II : dalettes soulevées, canaux vidés, déchets évacués immédiatement vers des dépotoirs appropriés. Pas question de laisser trainer ces débris sur place et de créer un nouveau problème.

Cette mobilisation coordonnée fait suite à une réunion du District autonome du Grand Lomé (DAGL), présidée par le gouverneure Zouréhatou Kassah-Traoré, qui a réuni autour d'une même table maires, directeurs techniques, ANPC, ANASAP et comités cantonaux de développement.

Le diagnostic est connu : des caniveaux bouchés, des quartiers inondés, des populations qui en souffrent. La réponse est désormais en marche.

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