Lomé se prépare pour un anniversaire historique

Le Togo s’apprête à célébrer, le 27 avril prochain, le 65ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À quelques jours de l’événement, l’effervescence gagne déjà la capitale, Lomé, et ses environs.

Des grands carrefours comme Cimtogo, le rond-point du Port autonome, ou encore la Colombe de la Paix, jusqu’aux principales artères du centre-ville, les couleurs nationales habillent la ville. Drapeaux accrochés aux lampadaires, fresques tricolores, décorations florales… tout est mis en œuvre pour marquer l’événement. Le monument de l’indépendance, en face du Palais des Congrès, est en pleine métamorphose : agents du District autonome du Grand Lomé s’activent pour achever les derniers travaux d’embellissement.

C’est sur ce site symbolique qu’aura lieu, le 26 avril au soir, la cérémonie officielle de rallumage du Flambeau de l’indépendance, en présence du Chef de l’État, des autorités nationales et de plusieurs invités étrangers.

En parallèle, dans les 13 communes du Grand Lomé, une série d’activités sportives et culturelles est organisée pour renforcer la cohésion sociale et rendre hommage aux figures historiques de la lutte pour l’indépendance. Cette initiative du ministère de l’Administration territoriale vise à impliquer toutes les couches de la société dans une célébration inclusive et populaire.

Le logo officiel dévoilé récemment illustre parfaitement l’esprit de cette fête : un savant mélange entre modernité et mémoire, mettant en scène le monument de l’indépendance, le chiffre 65, les couleurs du drapeau togolais et l’étoile blanche, symbole de souveraineté.

À noter également l’implication de l’hôtel-école Lébéné, fraîchement rénové, qui propose un festival de l’indépendance axé sur les racines culturelles et historiques du pays. Foire expo-vente, défilé de mode, tournoi de natation, boxe, gastronomie locale… le programme s’annonce riche et rassembleur.

Cette célébration s’inscrit dans un esprit de fierté nationale, de transmission des valeurs et de regard tourné vers l’avenir. Un anniversaire symbolique pour un pays résolument debout.