Même les petits contrats n'échappent pas à l'ARCOP

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a annulé une procédure d'acquisition menée par le ministère du Tourisme pour l'achat d'un véhicule Nissan 4X4 d'un montant de 16 millions de Fcfa, à la suite d'une enquête déclenchée par une dénonciation anonyme reçue en février dernier.

Si le montant en jeu est modeste, cette décision envoie un signal fort : aucun marché public, aussi petit soit-il, n'échappe à l'exigence de transparence et de respect des procédures.

Les irrégularités relevées sont pourtant graves. Aucun avis de consultation n'a été publié, aucune évaluation formelle des offres n'a été réalisée, des procès-verbaux ont été falsifiés et des documents signés par des personnes non habilitées.

Le directeur des Affaires administratives et financières du ministère a reconnu avoir conduit l'acquisition de manière informelle, en contactant trois fournisseurs par téléphone avant de rédiger seul le contrat.

L'affaire est désormais transmise à la Cour des comptes et à la Direction nationale du contrôle financier pour déterminer les suites administratives et judiciaires, avec la possibilité de sanctions et de demandes de remboursement.