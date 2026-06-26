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Nouveau départ pour le diocèse de Kpalimé

Le Vatican a nommé vendredi Mgr Edmond Yawo Amekuse pour succéder à Mgr Benoît Alowonou, admis à la retraite, à la tête du diocèse de Kpalimé.

Mgr Edmond Yawo Amekuse © DR

Le Vatican a nommé vendredi Mgr Edmond Yawo Amekuse pour succéder à Mgr Benoît Alowonou, admis à la retraite, à la tête du diocèse de Kpalimé.

Âgé de 58 ans, Mgr Edmond Yawo Amekuse a été ordonné prêtre le 28 décembre 1996. Docteur en liturgie, il n'est pas un inconnu pour les fidèles du diocèse : il y a exercé les fonctions de vicaire au cours des années précédentes, ce qui lui confère une connaissance fine des réalités pastorales et humaines du territoire qu'il est appelé à diriger.

En prenant la tête du diocèse de Kpalimé, Mgr Amekuse hérite d'une circonscription ecclésiastique couvrant plusieurs préfectures de la région des Plateaux : Kloto, Agou, Danyi, Haho et le Moyen-Mono. Il devient le troisième évêque de l'histoire de ce diocèse.

Son ordination épiscopale est attendue dans les prochains jours.

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