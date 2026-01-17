Rubriques

Tendances:
Société

Mgr Marc Aillet en visite à Kara

Évêque de Bayonne-Lescar et Oloron (France), Marc Aillet séjourne actuellement au Togo dans le cadre des échanges entre Églises sœurs. Jusqu’au 21 janvier, il effectue une visite pastorale dans le Diocèse de Kara, situé dans la région de la Kara, au nord du pays.

Mgr Marc Aillet © DR

Évêque de Bayonne-Lescar et Oloron (France), Marc Aillet séjourne actuellement au Togo dans le cadre des échanges entre Églises sœurs. Jusqu’au 21 janvier, il effectue une visite pastorale dans le Diocèse de Kara, situé dans la région de la Kara, au nord du pays.

Ce séjour pastoral vise avant tout la découverte des réalités locales de l’Église, en particulier dans le domaine du service de la charité. Mgr Aillet prendra part à plusieurs séances de travail avec le conseil presbytéral ainsi qu’avec différents services diocésains, dans un esprit de partage d’expériences et de renforcement de la communion ecclésiale.

Accompagné d’une délégation de cinq personnes composée d’un prêtre, d’un diacre et de laïcs, l’évêque français a un programme dense. Celui-ci prévoit notamment des causeries autour du service de la charité, des célébrations eucharistiques, dont une messe de confirmation, ainsi que des temps d’échange avec les fidèles.

Plusieurs visites sont également inscrites à l’agenda, notamment à la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique, aux forges de Pya-Kadjika, ainsi qu’au sanctuaire pour la Vie et la Famille, lieux emblématiques de l’engagement social et pastoral de l’Église dans la région.

Âgé de 69 ans, Mgr Marc Aillet conduit cette mission dans un esprit de fraternité et de proximité, illustrant la vitalité de la coopération entre Églises d’Europe et d’Afrique. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de dialogue, de solidarité et de partage au service de la mission pastorale et du témoignage chrétien.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les risques du métier

Les risques du métier

Dans la capitale et ses quartiers périphériques, l’entretien des principales artères relève de la responsabilité des municipalités.

Seize ans d’ambition panafricaine

Seize ans d’ambition panafricaine

La compagnie aérienne ASKY Airlines a célébré, ce jeudi, son 16ᵉ anniversaire. Un cap symbolique pour ce transporteur panafricain basé à Lomé qui s’est progressivement imposé comme un acteur clé du ciel africain.

Le Togo détruit 6 tonnes de drogues saisies en 2024

Le Togo détruit 6 tonnes de drogues saisies en 2024

La lutte contre le trafic de stupéfiants demeure un défi majeur pour les autorités. Les chiffres dévoilés mercredi lors de la destruction de près de 6 tonnes de drogues saisies en 2024 illustrent l'ampleur du phénomène, particulièrement préoccupant au sein de la jeunesse.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.