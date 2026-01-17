Mgr Marc Aillet en visite à Kara

Évêque de Bayonne-Lescar et Oloron (France), Marc Aillet séjourne actuellement au Togo dans le cadre des échanges entre Églises sœurs. Jusqu’au 21 janvier, il effectue une visite pastorale dans le Diocèse de Kara, situé dans la région de la Kara, au nord du pays.

Ce séjour pastoral vise avant tout la découverte des réalités locales de l’Église, en particulier dans le domaine du service de la charité. Mgr Aillet prendra part à plusieurs séances de travail avec le conseil presbytéral ainsi qu’avec différents services diocésains, dans un esprit de partage d’expériences et de renforcement de la communion ecclésiale.

Accompagné d’une délégation de cinq personnes composée d’un prêtre, d’un diacre et de laïcs, l’évêque français a un programme dense. Celui-ci prévoit notamment des causeries autour du service de la charité, des célébrations eucharistiques, dont une messe de confirmation, ainsi que des temps d’échange avec les fidèles.

Plusieurs visites sont également inscrites à l’agenda, notamment à la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique, aux forges de Pya-Kadjika, ainsi qu’au sanctuaire pour la Vie et la Famille, lieux emblématiques de l’engagement social et pastoral de l’Église dans la région.

Âgé de 69 ans, Mgr Marc Aillet conduit cette mission dans un esprit de fraternité et de proximité, illustrant la vitalité de la coopération entre Églises d’Europe et d’Afrique. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de dialogue, de solidarité et de partage au service de la mission pastorale et du témoignage chrétien.