Mieux se préparer, mieux intervenir, mieux protéger

Les grandes pluies sont de retour dans le sud du pays, et leurs premiers dégâts aussi.

Pour y faire face, les acteurs de la gestion des risques de catastrophes naturelles de la région Maritime se concertent à l'initiative de l'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) et de la Croix-Rouge togolaise.

L'enjeu est de mieux se préparer, mieux intervenir, mieux protéger. 

Les échanges permettent un partage de bonnes pratiques, une identification des lacunes opérationnelles et la définition de stratégies durables face aux risques liés aux changements climatiques.

Cette initiative est financée par le ministère allemand de la Coopération en partenariat avec la Croix Rouge allemande.

