Mourir de rire

La capitale togolaise s'apprête à vibrer au rythme des éclats de rire avec le lancement de la cinquième édition du concours d'humour Mon Premier Montreux.

Prévue pour le 29 janvier, cette compétition ouvre ses portes à tous ceux qui ont un peu ou beaucoup d’humour.

Organisé simultanément dans dix pays africains, Mon Premier Montreux s’inscrit dans une dynamique de promotion et de valorisation des jeunes humoristes du continent. Ce concours offre une scène d’expression libre aux humoristes en herbe, leur permettant de peaufiner leur art et de capter l’attention d’un public plus large.

Au-delà de la simple compétition, cet événement représente un véritable levier pour des jeunes talents qui auront l'opportunité de se produire devant des spectateurs exigeants, mais également d’échanger avec des figures emblématiques de l’humour francophone.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Groupe Castel.