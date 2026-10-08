Naufrage d'un cargo sous pavillon togolais en mer Noire : la Syrie réclame une enquête

La Syrie a appelé jeudi l'Organisation maritime internationale (OMI) et les autorités bulgares à mener une enquête indépendante sur le naufrage d'un cargo battant pavillon togolais en mer Noire. Dix membres d'équipage, dont neuf Syriens, sont portés disparus.

Le navire, l'Alfa Watan, a été frappé par un drone mardi, dans la zone économique exclusive de la Bulgarie, à environ 70 milles nautiques (130 km) de ses côtes. L'auteur de l'attaque n'est pas identifié.

Mercredi, la Bulgarie a annoncé la fin des recherches. Le vice-amiral Rumen Nikolov a indiqué qu'aucune trace des marins n'avait été retrouvée et que l'opération ne reprendrait pas.

Mazen Aloush, directeur des relations internationales de l'Autorité générale syrienne des ports et des douanes, demande que l'enquête examine pourquoi les secours ont cessé avant que le sort de l'équipage ne soit déterminé. Il appelle à localiser et inspecter l'épave, et à ne pas clore le dossier tant que toutes les pistes n'ont pas été explorées.

Il a condamné le ciblage d'un navire commercial civil, qu'il juge être une violation grave de la sécurité maritime et une menace directe pour les marins et les routes commerciales. Il a aussi réclamé un renforcement de la protection de la navigation commerciale en mer Noire.

La Russie a frappé des cargos en mer Noire avec des drones et des missiles depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Premier ministre bulgare Rumen Radev a estimé mercredi que la nature de la cargaison et la direction du navire pouvaient orienter vers Moscou, tout en précisant qu'aucune preuve ne permet à Sofia d'en attribuer directement la responsabilité.

L'ambassade de Russie à Sofia affirme que ce navire ne figurait pas parmi les cibles de ses drones.