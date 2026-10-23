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Notre-Dame des Douleurs de Kovié attend des milliers de fidèles en décembre

L’archevêque métropolitain de Lomé, Mgr Isaac Jogues Gaglo, a annoncé la tenue du grand pèlerinage diocésain 2026 les 5 et 6 décembre au sanctuaire Notre-Dame des Douleurs de Kovié, dans la préfecture du Zio.

Un rendez-vous annuel prisé © republicoftogo.com

L’archevêque métropolitain de Lomé, Mgr Isaac Jogues Gaglo, a annoncé la tenue du grand pèlerinage diocésain 2026 les 5 et 6 décembre au sanctuaire Notre-Dame des Douleurs de Kovié, dans la préfecture du Zio.

Ce rassemblement se veut un temps de prière et de ressourcement, invitant les fidèles à renouveler leur attachement à l’Église et leur engagement à son service.

Au programme : célébrations eucharistiques, chapelet, chemin de croix et adoration nocturne du Saint-Sacrement.

Situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Lomé, le sanctuaire de Kovié accueille chaque année plusieurs milliers de pèlerins. Ce rendez-vous compte parmi les principaux rassemblements mariaux du Togo.

L’édition 2026 sera la première présidée par Mgr Gaglo en tant qu’archevêque métropolitain.

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