Vers un retour à la normale à partir du 27 octobre

Les perturbations de la fourniture d’électricité devraient progressivement cesser à partir du 27 octobre, date prévue pour la fin des travaux de maintenance de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo), indique Togo Matin.

Plusieurs localités du pays subissent actuellement des coupures liées à ces travaux sur le gazoduc ouest-africain, qui alimente une partie des centrales électriques de la sous-région.

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) se veut rassurante : une fois la maintenance achevée, la situation devrait se rétablir progressivement.